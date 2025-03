Raid contro le auto in sosta, sale la rabbia tra Novoli e San Jacopino

Firenze, 25 marzo 2025 - Sette auto con i vetri rotti e razziate all’interno in pochi giorni, supermercati presi di mira da furti e aggressioni, il senso di insicurezza denunciato dai residenti. Nel quartiere di San Jacopino-Novoli la situazione è molto grave e i cittadini, esasperati, hanno deciso di farsi sentire. Venerdì 11 aprile alle 18.30, il comitato "Cittadini Attivi San Jacopino" ha organizzato un’occupazione pacifica della sede Esselunga di via di Novoli per protestare contro l’escalation di episodi di microcriminalità.

"Dopo un apparente momento di calma, le spaccate alle auto in sosta sono riprese – denuncia Simone Gianfaldoni, presidente del comitato –. Solo da domenica scorsa abbiamo contato almeno sette automobili danneggiate e derubate. È una situazione che si ripete troppo spesso e che con l’arrivo della bella stagione rischia di peggiorare".

Il fenomeno delle spaccate non è però l’unico problema. Gli abitanti segnalano un aumento dello spaccio di stupefacenti e una crescente insicurezza nelle zone di via Galliano e via Toselli, dove i supermercati sono divenuti bersaglio quotidiano di bande che agiscono indisturbate. "Ogni giorno assistiamo a furti, minacce e aggressioni. I ladri si muovono liberamente, consumano cibo sugli scaffali e se ne vanno senza pagare, sbeffeggiando il personale di sicurezza. Guai a chi prova a fermarli".

Negli ultimi mesi, situazioni simili si sono verificate anche in altre aree della città, come Canova. Ora, secondo il comitato, la criticità è più evidente nella zona di Novoli e Galliano, dove le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire quotidianamente. "Ringraziamo polizia e carabinieri per il lavoro svolto – aggiunge Gianfaldoni –, ma chiediamo alle istituzioni un impegno concreto per porre fine a questa situazione di degrado e insicurezza".