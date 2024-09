Torna l’incubo piromane a Firenze. Sette auto date alle fiamme da Novoli a Rifredi

Firenze, 2 settembre 2024 - Da Novoli a Rifredi, è stata una notte da dimenticare. Ben sette le macchine che sono state date alle fiamme, coi vigili del fuoco del comando di Firenze intervenuti “con due squadre dalle 2,15 in poi per tre interventi distinti a Novoli in via Cironi, in piazza Dalmazia e in via Panciatichi, all’angolo con via della Ghiaccia”. A Firenze Nova le auto andate in fumo sono ben quattro. La quinta, poco distante, in via Fantoni, a pochi passi dalla stazione.

“Dopo le spaccate, in questa città manca solo il ritorno del piromane”, sfogano la loro rabbia e preoccupazione i fiorentini. Sui social, immagini e video rimbalzano tra i vari gruppi. E i commenti inviperiti si sprecano. Com’è naturale che sia. Su ‘Abusivismo e degrado’, ecco una delle auto date alle fiamme a Firenze Nova. “E’ la macchina di mia suocera - si sfoga Elisa, in un altro gruppo -. Non è possibile che uno lavori tanto per acquistare un’auto nuova e che poi tutto vada in fumo per qualcuno che ha deciso di divertirsi così”. Alle 3,45, a Rifredi, lungo il Terzolle, ecco che un’altra auto va in fiamme. “Mi sono svegliata di soprassalto perchè ho sentito degli scoppi - racconta una residente -. Meno male che l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapidissimo”.

La paura è che, dopo le spaccate (almeno cinque quelle scoperte stamani nel piazzale Vittorio Veneto), “l’ultima moda fiorentina sia quella di dar pure fuoco alle auto”. “Ormai non c’è fine al peggio - uno dei tanti commenti -. La delinquenza in questa città sta aumentando a dismisura. Tra furti, spaccate, aggressioni e, ora, anche auto date alle fiamme, davvero non si sa più come fare. Come cittadini lanciamo un grido d’aiuto. La politica deve ascoltare ed intervenire quanto prima in maniera efficace”. Addirittura, sempre dai social cittadini scopriamo che, stamani, a San Jacopino qualcuno ha ritrovato la propria auto imbrattata “con schizzi di sangue”. Insomma, la misura è colma. “Vogliamo tornare a vivere la nostra città in sicurezza”, dicono ad una sola voce i fiorentini. Intanto, si indaga sull’autore o sugli autori dei roghi alle auto.