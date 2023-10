Funerale di Lorenzo Brogioni, lo strazio della fidanzata e della sorella. Chiesa stracolma

Galluzzo (Firenze), 19 ottobre 2023 – Sono tantissime le persone arrivate alla chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo per dare l’ultimo saluto a Lorenzo Brogioni, il 43enne morto nell’incidente di via Gioberti, travolto mentre era in auto da una moto contromano.

Le espressioni delle persone sono affrante e incredule. C’è molta tristezza per la tragica fine del giovane Lorenzo. La gente, entrata in gran numero dentro la chiesa, ha preso posizione sotto i rintocchi delle campane. Presente anche l’assessore Sara Funaro.

L’omelia del parroco verte sull’amore di Dio, ma in tanti, e lo si evince dalle loro espressioni, non riescono ad accettare che la vita di Lorenzo sia stata strappata in modo così ingiusto.

La sorella e la fidanzata hanno preso parola per ricordare il loro amato Lorenzo. La voce di entrambe è rotta dal pianto. Lacrime tra la folla quando la fidanzata di Lorenzo ha letto la filastrocca ‘Il cielo è di tutti’ di Gianni Rodari.