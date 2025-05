Sapaf batte la crisi. Ecco la prima boutique

In tempi di crisi della pelletteria c’è chi non molla, anzi rilancia. Andrea Calistri aprirà sabato a Scandicci il primo negozio del suo brand, Sapaf. Appuntamento dopodomani alle 17.30 in via Donizetti 26 alla presenza della sindaca Claudia Sereni.

La storica azienda di pelletteria (70 anni di vita) punta sulla valorizzazione del proprio marchio che fa dell’artigianalità, della ricerca e dell’elevata qualità i suoi punti di forza. La boutique è la prima di una più ampia rete che l’azienda punta a consolidare un format replicabile anche in altre zone, reso possibile anche dalla partnership con Copyworld, altra eccellenza scandiccese specializzata in soluzioni e tecnologie per le aziende. All’interno del negozio, oltre alle proposte in mostra, la presenza di supporti multimediali rende possibile personalizzare la propria borsa, scegliendone la forma e il colore del corpo e dei dettagli, vedere il prototipo e ordinarla per riceverla direttamente a casa, in tutto il mondo.

"Attraverso una serie di accordi con operatori turistici che accompagnano piccoli gruppi di turisti in percorsi nei dintorni di Firenze, proponiamo anche un’esperienza nella nostra azienda – spiega Andrea Calistri, titolare di Sapaf – abbiamo scelto di aprire la boutique a Scandicci perché questo, da decenni, è il cuore mondiale della manifattura del lusso: il luogo dove tutto nasce e che oggi vogliamo orgogliosamente celebrare".

"In un momento così complesso per il settore della pelletteria – ha detto la sindaca Sereni – vedere un’azienda storica come Sapaf investire su innovazione, qualità e radicamento locale è motivo di grande orgoglio".