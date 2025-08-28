Le foto di Sara Funaro sul sito sessista (adesso chiuso). La denuncia della sindaca di Firenze

Firenze, 28 agosto 2025 – Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro sul sito sessista Phica.eu, finito nella bufera dopo la denuncia di numerose donne – in particolare esponenti politiche – finite sul web a loro insaputa. Le foto della prima cittadina erano state riprese, ovviamente senza il suo permesso, da eventi durante la sua campagna elettorale, ed erano seguite da commenti sessisti.

"Ho sporto denuncia alla polizia postale appena mi hanno segnalato che ero anche io tra le tante donne finite su un sito pornografico - dice Funaro contattata dall'Ansa -. In molte lo abbiamo fatto, il sito oggi ha chiuso, finalmente, però le spiegazioni dei gestori sono ingiustificabili e irrispettose di quanto è accaduto, foto rubate dai social o da eventi pubblici di tante ragazze e donne con una sequela di commenti vergognosi che ledono la dignità di tutte".

Secondo Sara Funaro "è il segno che di strada da fare ce n'è tanta. Quanto successo non riguarda solo me e le donne che hanno denunciato ma riguarda ognuna di noi. Dobbiamo sempre denunciare e far sentire la nostra voce, per noi e per tutte le altre. Questo è l'unico modo per far avvenire quel cambio di passo necessario e contrastare una cultura sessista che anche nel mondo incontrollato del web, su cui andrebbe aperta una riflessione, trova purtroppo campo libero".