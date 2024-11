Firenze, il primo mese della Pol-Cascine. Oltre 800 persone controllate

Firenze, 2 novembre 2024 – A poco più di un mese dall'avvio del progetto Pol-Cascine, ecco i risultati: 47 denunce, 4 arresti e oltre 813 persone controllate. Il nuovo presidio di sicurezza, nato per garantire una maggiore tranquillità nella zona delle fermate della tramvia e all'interno del parco delle Cascine, ha portato, fa sapere Palazzo Vecchio, a una riduzione della presenza di persone moleste e a un miglioramento complessivo della sicurezza.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, mira a restituire l'intero parco alla cittadinanza. “Ringrazio gli agenti per il grande lavoro che stanno svolgendo, in collaborazione con le altre forze dell'ordine”, dice l’assessore alla sicurezza urbana, Andrea Giorgio. “Ho avuto modo di constatare personalmente, confrontandomi con i cittadini, l’apprezzamento per questa iniziativa. Non ci fermeremo: vogliamo restituire ogni angolo del parco ai fiorentini, senza lasciare zone franche in città”, aggiunge.

Il servizio Pol-Cascine, attivo dal 30 settembre, prevede la presenza quotidiana di cinque pattuglie della Municipale in diverse zone del parco, dal giardino della Catena al piazzale Vittorio Veneto e alle fermate della tramvia, con orari che vanno dalle 7,30 fino alle 23. In collaborazione con la Questura, è stato istituito anche un servizio serale, con pattuglie dinamiche nelle aree più sensibili.

Risultati del primo mese di attività

Le pattuglie della Municipale, affiancate dai reparti Antidegrado e dal gruppo cinofilo per i controlli contro lo spaccio, hanno effettuato complessivamente 167 turni, coinvolgendo 222 tra agenti e ispettori. Le operazioni hanno portato a controllare 813 persone, di cui 565 stranieri. Sono state presentate 47 denunce, 10 delle quali legate a violazioni delle normative sull’immigrazione, e 15 per spaccio di droga. In totale sono stati sequestrati oltre 270 grammi di sostanze stupefacenti e confiscati 390 euro, presumibilmente proventi dello spaccio. Inoltre, sono stati emessi 11 ordini di allontanamento e sono state arrestate quattro persone per reati legati a spaccio, furto aggravato e resistenza.

Oltre all'attività di controllo sulle persone, l’operazione Pol-Cascine ha affrontato anche il fenomeno del mercatino abusivo all'interno del parco, con sequestri di oltre 140 oggetti e varie sanzioni amministrative. Sono stati controllati 811 veicoli, con 30 infrazioni rilevate grazie all'uso del sistema Targa System in dotazione alla Polizia Municipale.

Il progetto infatti comprende anche la collaborazione con gli operatori di Alia per la pulizia straordinaria di alcune aree, con l’obiettivo di contrastare il degrado. In aggiunta, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Prefettura e con l'approvazione della Soprintendenza, ha deciso di abbassare la siepe che separa il giardino della Catena dalla passeggiata lungo il fiume per migliorare la visibilità e contribuire ad una maggior sicurezza dell’area.