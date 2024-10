Sicurezza, arriva il raddoppio della Pol-Cascine

Firenze, 12 ottobre 2024 - Palazzo Vecchio rilancia sulla sicurezza con un pacchetto di interventi da quasi 1,8 milioni di euro. Come si legge in una nota ci sono il raddoppio per la Pol-Cascine e steward per la “movida” sia in centro ma che nelle piazze più problematiche delle periferie, ma anche nuove telecamere e un software per migliorare le immagini della Centrale pperativa della polizia municipale. Senza dimenticare il kit portatile per gli interrogatori. Tutto ciò rientra nel progetto presentato dall’amministrazione comunale che prevede una dotazione di risorse su tre anni. In dettaglio sono cinque gli interventi per i quali sono state chieste e ottenute le risorse (pari 1.764.667 così suddivisi 585.667 per il 2024 e 589.500 per il 2025 e 2026), ovvero: l’assunzione a tempo determinato di dieci agenti per il triennio 2024-2026 provenienti dalle graduatorie in essere e che si aggiungeranno ai 200 neoassunti che arriveranno il 4 novembre (prima tranche) e il prossimo anno (seconda tranche). Questi agenti, che entreranno in servizio sempre a novembre, andranno a potenziare il servizio mirato del Parco delle Cascine e attualmente svolto da cinque pattuglie su tre turni.

Oltre agli agenti, gli steward. Parte del finanziamento è infatti destinato al servizio di questi operatori nell’area centrale dove si concentra la cosiddetta “movida” ma anche nelle zone meno centrali più problematiche individuate insieme a Quartieri e istituzioni ed esempio piazza dalla Piccola o piazza Dalmazia. Per questa iniziativa, varata all’inizio di aprile e che andrà avanti fino all’inizio di gennaio, il Comune ha anticipato le risorse in attesa dell’approvazione del progetto che adesso potrà essere esteso.

Per quanto riguarda la centrale operativa, dove gli agenti della polizia municipale hanno accesso e controllano le oltre 1.700 telecamere già in funzione, che sono a disposizione di tutte le forze dell’ordine, sarà acquistato un software che consentirà, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, una miglior definizione delle immagini anche in situazioni non ottimali per le riprese come le ore notturne o pioggia intensa. Saranno poi acquistati i kit portatili che consentiranno agli agenti di svolgere interrogatori anche presso i propri reparti senza doversi recare al comando e ottimizzando così le operazioni anche per quanto riguarda i tempi. “La sicurezza è un diritto dei cittadini ed è una priorità di questa amministrazione: non ci fermeremo”, ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio.