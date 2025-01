Firenze, cabina elettrica in fiamme in pieno centro

Firenze, 14 gennaio 2025 – Una cabina elettrica ha preso fuoco a Firenze in via di San Gallo, all’incrocio con via Guelfa, ovvero in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche personale di Enel per la disalimentazione. Dalle verifiche effettuate è stato appurato che la cabina di trasformazione era invasa da acqua che, per una probabile rottura della tubazione, entrava all’interno della cabina. Sul posto anche la Polizia locale.