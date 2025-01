Calci, incendio in un oliveto. Timori per il forte vento

Calci, 14 gennaio 2025 - È in corso un incendio in un oliveto a Calci, in località Cecchetto, in provincia di Pisa. Le fiamme, potrebbero essere scaturite da un fuoco agricolo sfuggito al controllo, anche se è ancora presto per determinare le cause.

Intanto le fiamme - che stanno interessando un’area collinare - sono sotto monitoraggio dei Gruppi Volontari Antincendio (Gva), che in queste ore sono al lavoro per contenerle. Sul posto è presente anche il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti. Al momento la situazione non appare è grave, tuttavia desta preoccupazione il forte vento che potrebbe complicare le operazioni di spegnimento dell'incendio.