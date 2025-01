Fiamme in un garage con bombole gpl. Strada chiusa, appartamento inagibile

Grande spavento e mobilitazione di forze dell’ordine e vigili del fuoco da ieri mattina fino al primo pomeriggio per un grosso incendio che si è sviluppato in un garage che si trova in via 25 aprile a Monticiano. Non ci sono stati feriti, tuttavia il locale interessato dal fuoco e l’appartamento soprastante sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. Un fatto che ha scosso l’intero paese anche perché qui tutti si conoscono.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a partire dalle 10.50 circa perché avvertiti di un rogo appunto in via 25 Aprile per un incendio che aveva interessato un garage. Il problema era che all’interno si trovavano due bombole di gpl e altro materiale per cui l’immobile è stato liberato dalla presenza di persone. Un uomo anziano è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso ma sta bene. Nessuna conseguenza per lui.

I pompieri hanno invece dovuto lavorare a lungo per garantire sicurezza, fino alle 15.40. Il garage e l’appartamento sovrastante, sono stati resi momentaneamente inagibili, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.