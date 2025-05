Gioielleria, 46 aziende Made in Italy alla più importante fiera degli Emirati Arabi

Firenze, 22 maggio 2025 - 46 tra le migliori aziende di gioielleria da tutta Italia, 54 stand occupati per un’area complessiva di 648 metri quadri (più 60 di una lounge per l'accoglienza di clienti e visitatori): è il Padiglione Italiano che, dal 28 maggio al 1° giugno rappresenterà la gioielleria Made in Italy alla 55esima edizione del Watch and Jewellery Middle East Show, nell'Emirato Arabo di Sharjah, la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria.

Il padiglione è organizzato e coordinato, ormai da 40 edizioni, da Artex ed è diventato, anno dopo anno, uno dei punti di maggior interesse di tutta la fiera. “La collaborazione tra Artex, Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah va avanti ormai da 20 anni - spiega Sara Biagiotti della direzione di Artex - In questo periodo di tempo il Watch and Jewellery Middle East Show è cresciuto fino a diventare il principale evento fieristico dedicato alla gioielleria degli Emirati Arabi, e Artex ha contribuito a una crescita costante dell’area espositiva dedicata all’Italia, in termini di numero di aziende e di qualità di prodotti: oggi l’area italiana è, per estensione, il secondo espositore di tutta la fiera”.

La fiera conta in totale 600 espositori provenienti da 25 Paesi ed è visitata da migliaia di persone: la scorsa edizione i visitatori furono 75.000 provenienti da 62 Paesi diversi, compresi 1500 operatori professionali, con focus su Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar. Il Padiglione Italiano mostra il meglio del Made in Italy, in fatto di gioielleria: design, innovazione, ricerca, qualità, unicità artigianale.

Sono 46 le aziende italiane presenti al 55esimo Watch and Jewellery Middle East Show: 16 provengono dal Piemonte, 10 dalla Campania, 7 dalla Toscana, 6 dalla Lombardia, 3 dal Lazio, 2 dalle Marche, 2 dal Veneto. “Il mercato locale - continua Sara Biagiotti - premia il Made in Italy: nel 2024 il valore delle esportazioni italiane di preziosi negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,2 miliardi di Euro con una crescita del 12% sull’anno precedente ed i dati del primo trimestre 2025 confermano il buon andamento delle esportazioni con una crescita del 36% sul primo trimestre 2024, nonostante il costo dell’oro sia ormai ai massimi storici. Il Watch & Jewellery Middle East Show è, per le aziende italiane presenti, la piattaforma ideale per presidiare il mercato con successo”.