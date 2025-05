Fondazione Cr Firenze, dal 5 giugno il ciclo di incontri Route 42-Talk

Firenze, 22 maggio 2025 - Dal 5 giugno al 4 luglio, appuntamento con Route 42 – Talk, un ciclo di incontri per riflettere sui cambiamenti che sta vivendo il mondo della tecnologia. Promosso da Fondazione Cr Firenze, con la sua strumentale Fondazione Firenze 42 Ets, porterà poi alla realizzazione di un un podcast che vedrà come protagonista e narratore Neri Marcorè con le voci di autorevoli esperti e professionisti che, con le loro visioni del futuro possano aiutare, soprattutto i giovani, a immaginare le coordinate per la creazione delle proprie mappe.

I grandi cambiamenti che oggi stiamo vivendo soprattutto nel mondo della tecnologia stanno ridefinendo la nostra vita e le nostre prospettive. Per capirne il senso, per essere protagonisti di questo cambiamento occorre conoscere e interpretare il presente.

I Talk si svolgeranno all'Innovation Centre di Fondazione CR Firenze, The Stellar, piazza del Cestello 10. I primi 4 talk coinvolgono giornalisti specializzati nel racconto della scienza, dell’innovazione, del futuro come Massimo Cerofolini, conduttore di Eta Beta per RadioRai, o Omar Schillaci, vicedirettore di SkyTg24 e già giornalista di Wired.

Saranno anche coinvolti alcuni scrittori come Bruce Sterling, uno dei più importanti autori di letteratura cyberpunk, o studiose come Carola Frediani che si sono specializzate nei temi della rete, dell’informazione e della disinformazione.

Con gli ospiti dei Talk di Route 42 si indagherà su come un giovane di oggi può avere più e differenti possibilità di imparare anche utilizzando metodi diversi da quelli della scuola tradizionale. E quindi su come un giovane possa entrare in un mondo del lavoro molto cambiato rispetto al passato.

Capire l’impatto, il cambiamento che l’innovazione tecnologica sta portando può permettere di affrontare le sfide del presente con maggiore consapevolezza. 42 Firenze, si legge in una nota, è la scuola di alta formazione informatica, fuori dagli schemi, gratuita, aperta 7gg/7 e senza professori. Basata sul metodo peer to peer, 42 ha ingaggiato, al suo quarto anno di vita, oltre 400 studenti. Con un tasso di placement al 100% anche prima della conclusione della prima parte del percorso formativo, 42 rivoluziona la pedagogia.