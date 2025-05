“Il futuro è Erasmus!”: torna a Firenze il Festival d’Europa

Firenze, 2 maggio 2025 – Firenze torna a parlare europeo. Con il titolo “Il futuro è Erasmus!” prende il via l’edizione 2025 del Festival d’Europa, in programma da giovedì 8 a sabato 10 maggio. Cuore dell’iniziativa sarà il valore della cittadinanza europea e il ruolo fondamentale del programma Erasmus+ nella formazione delle nuove generazioni.

A organizzare il festival è l’Università di Firenze, insieme ad Agenzia nazionale Erasmus+, INDIRE, Comune di Firenze, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Università e della Ricerca. Un evento che, non a caso, si inserisce nelle celebrazioni per i cento anni di INDIRE, l’ente pubblico di riferimento per la ricerca educativa e l’innovazione didattica in Italia.

Ad aprire il programma, nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, saranno due appuntamenti in piazza della Repubblica promossi da Unifi. Alle 15.30 si terrà l’incontro “Abilità e competenze per l’università e per il mercato del lavoro”, con uno sguardo sulle opportunità offerte dall’Alleanza europea EUniWell. Alle 16.30 spazio a “Vita da Erasmus”, un confronto aperto sulle esperienze di mobilità internazionale degli studenti.

Venerdì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa e dei 75 anni dalla Dichiarazione Schuman, sarà invece piazza della Signoria a ospitare l’incontro “Ricerca UNIFI e diritto europeo: le parole chiave per una cittadinanza consapevole”. A partire dalle 10.30, dopo i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, dell’assessore all’università Dario Danti e del presidente di INDIRE Francesco Manfredi, si alterneranno gli interventi di tre docenti dell’Ateneo – Laura Fiorini, Erik Longo e Francesca Giannetti – su temi chiave per l’Europa di oggi: solidarietà, cittadinanza digitale, clima e territori. Coinvolti anche studenti e studentesse dell’università.

Sabato 10 maggio si torna in piazza della Repubblica per chiudere il festival con un evento dinamico e coinvolgente. Dalle 17 in poi, con “Due parole in valigia: lo Speed date Erasmus+”, sarà possibile incontrare gli studenti Erasmus attualmente a Firenze e ascoltare i musicisti dell’Erasmus Orchestra. L’incontro, organizzato da Università, Erasmus Student Network e Erasmus Orchestra, vuole celebrare lo spirito europeo e la ricchezza dello scambio culturale che attraversa le frontiere.