Dalla Norvegia alla Toscana. Studenti ospiti del "Sacchetti"

Ventisei studenti e tre docenti provenienti dalla International School of Bergen, in Norvegia, sono ospiti dell’istituto Saccetti nell’ambito di un progetto di scambio culturale Erasmus+. Un’occasione preziosa di incontro e condivisione tra giovani europei, all’insegna della crescita personale, dell’inclusione e della scoperta reciproca. L’iniziativa – che si conclude oggi – ha previsto un fitto programma di attività didattiche e culturali che coinvolge attivamente studenti, famiglie ospitanti e docenti.

I ragazzi norvegesi sono stati accolti nelle classi seconde della scuola media dove stanno partecipando a lezioni e laboratori scientifici, in particolare dedicati al tema del tartufo, eccellenza del territorio e cartina di tornasole della salute ambientale. Tra le attività più significative: una visita al laboratorio Savitar, specializzato nella produzione di prodotti al tartufo, un tour nel centro storico e alla Torre di Federico II con l’assessore Matteo Squicciarini come guida di eccezione, una gita a Firenze organizzata dagli studenti dell’istituto Cattaneo di indirizzo turistico, e persino una vera e propria “caccia al tartufo” con show cooking finale presso il ristorante Pepe Nero. La settimana si concluderà con una cena di saluto che celebrerà l’amicizia e lo scambio culturale nato in questi giorni, prima della partenza del gruppo norvegese.

"L’esperienza è un’importante tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’istituto, che promuove questo progetto europeo per offrire agli studenti un’educazione sempre più aperta e globale – dice il dirigente scolastico Andrea Fubini – . Non si tratta solo di imparare una lingua o conoscere un paese, ma di aprirsi al mondo, sviluppare empatia e costruire legami che superano i confini". La prossima tappa sarà la visita di 21 alunne e alunni e 3 docenti del Sacchetti a Bergen a maggio.

C. B.