Ansia, sorrisi e speranze: maturità, la prima è andata. “Sospiro di sollievo”

Firenze, 18 giugno 2025 – Buona la prima per i circa ottomila ragazzi di quinta liceo e degli istituti tecnici e professionali di Firenze, che hanno apprezzato, per buona parte, le tracce dell’esame di Italiano. “Ce le aspettavamo”, ci dice Giovanna del Castelnuovo, che prospettava Pasolini, forse anche per i 50 anni dalla morte del poeta, regista e narratore. Lei ha scelto la traccia B2, quella sulla parola ‘Rispetto’, che a quanto ci dicono i ragazzi, sembra essere stata la più quotata, anche al Liceo Michelangelo e all’Istituto tecnico commerciale Duca D’Aosta. Una parola importante per Treccani, che l’ha menzionata come parola dell’anno 2024 e che la traccia riportava attraverso l’articolo di Roberto Maccioni.

Ha scelto ‘Appendice I’ di Pier Paolo Pasolini, invece, Tessa, anche lei studentessa del Liceo Castelnuovo, che però non si aspettava “una poesia, mentre il Gattopardo non era nel toto-tracce” ci dice. Tutto sommato i ragazzi escono con il sorriso sulle labbra e con un bel po’ di ansia in meno rispetto alla mattina. Ma la vera preoccupazione è per domani, come ci dice al Duca D’Aosta, Ruggero: “Ho un po’ d’ansia per economia aziendale domani e per i prossimi giorni, domani sarà un problemino, però darò il meglio di me”.

Anche Rosa Augusta del Michelangelo ci dice di “puntare tutto sul tema, perché di latino ho un po’ più paura, temo che sarà una tragedia”, ma lei è sicura, questa passione la coltiverà ancora, perché il prossimo anno si iscriverà alla Facoltà di Lettere antiche, qui a Firenze. Farà matematica, invece, Lorenzo, che si aspettava “tracce migliori rispetto a queste, mi piaceva Pasolini, ma ho preferito la traccia sul rispetto” e sulla seconda prova di latino “ho qualche timore in più, diciamo che punto molto al tema e all’orale, perché latino sarà complesso”.

Qualcuno, invece, ha scelto il tema su Borselli no, nessuno di quelli che abbiamo sentito è stato attratto dalla traccia sugli anni Trenta e la Grande Depressione. Guido ha, invece, scelto Telmo Pievani, e il suo ‘quarto d’era (geologica) di celebrità. Insomma, questa prima prova sembra dare un sospiro di sollievo a tanti ragazzi, la prima è andata, ma la vera sfida è domani. Sia per chi dovrà affrontare matematica, sia per chi dovrà affrontare latino, economia aziendale, scienze umane e le altre materie di indirizzo.

Ma quasi nessuno dice di utilizzare l’intelligenza artificiale per studiare e ripassare. Alla fine incontriamo Alice, del Michelangelo, che tira un sospiro di sollievo: “Per l’orale è uscita la mia lettera, quindi sarò il primo giorno e mi toglierò questo pensiero dalla testa il prima possibile”.