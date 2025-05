Ecco la Londa School of Economics: "Il riscatto delle aree interne"

No, questa non è la London, ma la Londa School of Economics e nasce dalla voglia di "ripensare i modelli economici – dice la coordinatrice del progetto, Alessandra Zagli –, perché quello attuale non aumenta la prosperità. E allora abbiamo pensato: perché non ripartire dalle aree interne?". È questa la sfida per promuovere un’economia rigenerativa, basata su equità e trasparenza, per creare legami di solidarietà, cooperazione e fiducia.

Ne sono convinti alla Londa School of Economics, un gioco di parole nato (anche) per provocare. A cui hanno aderito in tanti, sia all’interno del comitato scientifico, come Ugo Biggeri, Filippo Barbera e Chiara Bodini, ma anche tra i relatori che interverranno durante i corsi, da Rosy Bindi ad Anna Fasano, passando per Fabrizio Barca. Un progetto che associa personalità di livello nazionale perché "si intercetta un bisogno. Consideriamo l’economia come un modello verticistico, invece può essere la chiave e la cerniera con la società civile, ne siamo convinti", continua Zagli, che è anche vicepresidente di Lama Impresa Sociale, artefice del progetto, divenuto possibile grazie al contributo proveniente dall’8x1000 alla Chiesa valdese. Al progetto si associano, poi, tanti enti pubblici e organizzazioni, tra i quali Anci Toscana e Gal MontagnAppennino, oltre a Legacoop Toscana, Fondazione CR Firenze e Fondazione Caript. Uno spazio, questo, che nasce nei comuni montani e che avrà come prime sedi il Centro polifunzionale di Rincine, dove domani si svolgerà l’evento inaugurale (ore 17), mentre due corsi si svolgeranno a Castagno d’Andrea, nel comune di San Godenzo.

A questa iniziativa, si somma, poi, il lavoro di facilitazione di impresa che ha come obiettivo l’aiuto alla gestione delle imprese locali. Tra i corsi in programma ricordiamo ’Don Milani e l’economia alternativa’, ’La rigenerazione territoriale delle aree interne e montane’ e le due ’Meta Summer School’ dedicate agli under 30. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito https://londaschoolofeconomics.com e i canali social della scuola.

Lorenzo Ottanelli