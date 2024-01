Disforia di genere, “a Careggi non in tutti i casi è stata fatta la psicoterapia”

Firenze, 31 gennaio 2024 – Non in tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il percorso preliminare indicato di psicoterapia prima della somministrazione del farmaco triptorelina. È quanto emergerebbe, secondo quanto apprende l'Ansa, dai primi dati relativi all'audit effettuato dal team di esperti del ministero della Salute nell'ospedale fiorentino il 24 e 25 gennaio scorsi.

Intanto più di ottanta femministe, lesbiche e trans si sono schierate contro il farmaco che blocca la pubertà nel* bambin* con disforia di genere. “Alla luce di ciò che sta avvenendo in diversi paesi europei che hanno fermato la somministrazione e messo in discussione il semplice consenso affermativo dei minori, ribadiamo la richiesta che sia vietata la somministrazione, anche in una logica di cautela e tutela dei minori, dei farmaci bloccanti".E’ l’appello al ministro della Salute Orazio Schillaci, contenuto nella lettera di oltre ottanta tra femministe, lesbiche e trans riunite in diverse associazioni LGBTQ+.

Di parere opposto dodici società scientifiche che in una nota congiunta affermano che “la triptorelina è farmaco salva-vita nei giovanissimi transgender e gender diverse” e che questo viene “prescritto solo dopo attenta valutazione multiprofessionale”. Pediatri, endocrinologi e neuropsichiatri chiedono quindi che si faccia chiarezza una volta per tutte, dicendo “Basta alla disinformazione”.