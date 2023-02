Botte al liceo, la diretta della manifestazione a Firenze: almeno duemila in corteo

18:01 Oltre 500 persone presenti Oltre 500 persone, tra studenti ma non solo, sono arrivati in viale Malta dove è prevista la partenza della manifestazione di oggi.

18:12 Anche anziani e bambini Non solo studenti. Anche tanti anziani, genitori con bambini, sono presenti alla manifestazione al grido di: “Firenze è antifascista”. Spiccano bandiere della Cgil, forze dell’ordine presenti. Al momento la situazione è tranquilla.

18:23 L’assessore Funaro: “Condanniamo l’aggressione, la manifestazione sia pacifica” Presente ai giardini di viale Malta anche l’assessore Sara Funaro: “Condanniamo l’aggressione. Auspico che la manifestazione di oggi sia pacifica”, ha dichiarato Funaro.

18:32 La partecipazione cresce La partecipazione al corteo cresce. Ora ci sono circa 2000 persone presenti alla manifestazione.

18:34 Luca Milani cacciato dal corteo Luca Milani, presidente del Consiglio comunale (gruppo Pd), è stato pesantemente contestato da un ragazzo a tal punto da doversi allontanare dalla piazza.

18:40 Operai della Gkn sul posto Anche gli operai della ex Gkn sono presenti sul posto sia in solidarietà dei ragazzi aggrediti sia per ribadire la loro battaglia. In strada sventola anche qualche bandiera e simbolo anarchico.

18:53 Il percorso del corteo Il corteo dovrebbe percorrere viale Fanti, viale dei Mille avvicinandosi a via Frusa, dove c'è la sede di Azione Studentesca. Tra i manifestanti circola un volantino in cui si esprime solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Le forze dell'ordine presidiano la zona con camionette della polizia e carabinieri.

19:01 Il corteo è partito Dopo il ritrovo nei giardini di viale Malta, il corteo antifascista è partito e sta iniziando ad attraversare Campo di Marte. In prima fila alcuni ragazzi, seguiti da tante sigle, bandiere e associazioni.

19:14 “Nardella non è gradito in piazza” La situazione del corteo si sta iniziando a surriscaldare. I manifestanti hanno iniziato a intonare cori contro i fascisti, la polizia, i giornalisti. E hanno anche dichiarato apertamente che il sindaco Dario Nardella non è gradito in piazza.

19:25 Fumogeni e cori antifascisti Il corteo avanza al grido di cori antifascisti. Sono stati accesi alcuni fumogeni rossi in strada. Al momento i duemila manifestanti stanno avanzando in viale Fanti.

19:32 Manifestanti in viale dei Mille Al momento i manifestanti stanno entrando in viale dei Mille, sempre al grido di cori antifascisti.

19:36 Corteo davanti a via Frusa Il corteo è arrivato davanti a via Frusa, dove c’è la sede di Azione Studentesca. Polizia con due camionette a bloccare la strada ai manifestanti.

19:42 Tensione davanti a via Frusa, ma il corteo riparte Piccoli momenti di tensione davanti a via Frusa, dove c’è la sede di Azione Studentesca. I manifestanti hanno intonato slogan e cori contro la polizia che era a presidio della via. Il corteo è ripartito dopo pochi minuti su viale dei Mille.

19:55 Corteo in via dei Sette Santi Al momento il corteo si trova in via dei Sette Santi.

20:02 Petardi esplosi in via Campo d’Arrigo La manifestazione procede in via Campo d’Arrigo, dove sono stati esplosi alcuni petardi.

20:15 Fumogeni contro la polizia davanti a Via Frusa Nuovo presidio dei manifestanti davanti a via Frusa. Tensione con la polizia. Esplosi alcuni petardi e lanciati alcuni fumogeni contro la polizia che si trova a presidio di via Frusa, dove si trova la sede di Azione Studentesca.

20:26 Bandiere rosse e slogan contro i fascisti Esposte bandiere rosse, in mezzo pure un vessillo della Jugoslavia di Tito. I cori richiamano la 'Firenze solo antifascista’, ma anche slogan come 'Uccidere un fascista non è reato’. Uno speaker col megafono ha accusato “i fascisti che vengono a provocare davanti alle scuole” coi volantinaggi. Notevoli i richiami alla Resistenza, in uno è stato accusato il sindaco di consentire l'apertura della sede di Casaggì e di Casapound in città.

20:29 Corteo in direzione di via Malta Dopo i momenti di tensione con la polizia davanti a via Frusa, il corteo è ripartito e adesso si sta spostando verso via Malta. La manifestazione sta per concludersi.