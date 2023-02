Corteo a Firenze, manifestanti lanciano petardi e fumogeni contro la polizia. Il video

Botte al liceo, la diretta della manifestazione a Firenze: almeno duemila in corteo

Firenze, 21 febbraio 2023 – La manifestazione studentesca a Firenze si è conclusa. Fortunatamente non ci sono stati grandi problemi di sicurezza e ordine pubblico. Gli unici momenti di tensione si sono verificati davanti a via Frusa, dove si trova la sede di Azione Studentesca. Qui i manifestanti si sono fermati e hanno lanciato alcuni petardi e fumogeni contro la polizia che si trovava a presidio della via.

Tanti i cori e gli slogan contro la polizia. Il faccia a faccia con gli agenti in assetto anti sommossa è durato alcuni minuti e poi il corteo è ripreso in direzione di via Malta, dove si è concluso. Prima dell’inizio del corteo, il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva auspicato una manifestazione pacifica. Così è stato.