Minimarket, Palazzo Vecchio rinnova l’ordinanza: chiusura dalle 21 alle 7 in 36 strade e piazze

Firenze, 2 maggio 2025 – Altri 120 giorni di divieti per i minimarket. Da lunedì 5 maggio viene prorogata la chiusura obbligatoria dalle 21 per i locali di questo tipo che si trovano in 36 strade e piazze fiorentine.

“L’ordinanza per la chiusura anticipata dei minimarket alle 21 ha funzionato e ha dato risultati importanti; per questo abbiamo deciso di rinnovarla per i prossimi mesi caldi, in cui riteniamo sia ancora necessario questo provvedimento – dice la sindaca Sara Funaro -. L’ordinanza si inserisce in un contesto più ampio di controlli che vengono svolti insieme alle forze dell’ordine. Continuiamo ad impegnarci per la sicurezza delle persone e per il rispetto delle regole. E ringraziamo per la collaborazione la Prefettura con la quale stiamo lavorando per dare ai cittadini risposte concrete”.

“Dai controlli effettuati in questi mesi emerge un sostanziale rispetto dell’ordinanza e un miglioramento significativo della vivibilità delle zone interessate – aggiunge l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. L’attività di verifica della Polizia Municipale continuerà perché deve essere chiaro che le regole si devono rispettare. Ringrazio i nostri agenti per l’impegno quotidiano anche su questo fronte”.

Dalla firma della prima ordinanza il 6 settembre (cui il 3 ottobre si è aggiunta la seconda che ha ampliato il numero dei minimarket interessati) a fine aprile sono stati oltre 2.400 i controlli effettuati. 35 le sanzioni elevate per violazione dell’obbligo di chiusura. Ancora, sono state imposte 4 sospensioni di 5 giorni e una di 10, per un’attività recidiva.

La nuova ordinanza conferma pertanto l’obbligo di chiusura alle 21 tutti i giorni della settimana (fino alle 7 del giorno successivo) per gli esercizi commerciali di vicinato che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare, di produzione, preparazione o vendita di sostanze alcoliche o super alcoliche nelle seguenti strade:

Via Maso Finiguerra, via Palazzuolo, via dell’Agnolo, piazza di San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via di Maragliano, via del Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, via Doni, piazza Dalla Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell’Albero, via della Scala, via Galliano, via Toselli, via Rocca Tedalda, via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, piazza Vasari, via Pacinotti, via Poggio Bracciolini, via dei Vanni, via Canova, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre, via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele II.

Restano le stesse le conseguenze per chi non rispetta l’ordinanza: le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e le sospensioni introdotte dal regolamento Unesco e dalla legislazione della Regione Toscana in caso di reiterazioni. Nello specifico, sospensione di 5 giorni alla prima segnalazione, 10 giorni alla seconda e 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione.