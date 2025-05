A Firenze il plogging per rigenerare Santa Maria Novella

Firenze, 2 maggio 2025 - A Firenze arriva un evento ecologico per promuovere il rispetto per l'ambiente, la tutela della salute e il senso di comunità, organizzato da Retake: una mattinata di plogging – l’attività inventata in Svezia che combina la camminata con la raccolta dei rifiuti lungo il percorso, contribuendo così a rigenerare I luoghi pubblici - nella zona di Santa Maria Novella. L’appuntamento - completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini - è fissato nella piazza della Stazione di Santa Maria Novella, domenica 4 maggio alle ore 10:00. Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa nata con l'obiettivo di rendere la città di Firenze più bella e vivibile.

Questo evento rappresenta un'opportunità per coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto concreto di cura del territorio. Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita App (bit.ly/4lgjwWI): gli strumenti per la raccolta (guanti e sacchetti) saranno forniti da Retake. Il contributo più importante sarà comunque rappresentato dalla partecipazione di chi crede in un ambiente più curato.

“Rigenerare lo spazio urbano significa rigenerare il legame sociale e con questo evento simbolico, nel cuore di Firenze davanti alla stazione di Santa Maria Novella, vogliamo ricordare che prendersi cura dei luoghi comuni è un atto di responsabilità sociale, oltre che un gesto concreto di amore verso la città. In un’epoca in cui spesso ci si sente disconnessi dalla comunità e dalla natura, Retake rappresenta uno spazio in cui ritrovare senso, agire insieme e costruire una nuova cultura urbana più attenta, inclusiva e sostenibile. Firenze lo merita. E noi possiamo essere parte del cambiamento”, dichiara Alejandra Alfaro Alfieri, responsabile delle città Retake .