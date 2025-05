Oggi il mercato che divide. Nuova viabilità e divieti

Mette al bando ogni polemica l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini (nella foto in alto). E rilancia per l’arrivo degli ‘Ambulanti di Forte dei Marmi’ che oggi saranno per la prima volta a Campi. "Si tratta di un mercato di qualità noto in tutta Italia, conosciuto proprio per le sue proposte artigianali e le ultime tendenze del Made in Italy – ha spiegato l’assessore - e che attrae un folto pubblico. Quello di oggi è il primo evento per questa primavera, ma stiamo già lavorando per calendarizzare più date durante l’anno in modo da farlo diventare un appuntamento fisso. Siamo convinti che iniziative del genere possano dare un impulso significativo anche al commercio locale richiamando persone anche dai Comuni vicini, attratte proprio dalla particolarità dell’offerta". Chi invece ha voluto manifestare le proprie perplessità è stata Anva Confesercenti, che nei giorni scorsi ha ribadito invece che in questo modo "si penalizzano gli ambulanti, locali, del mercato del sabato".

Un mercato settimanale che per l’associazione di categoria "è in sofferenza da anni e che sta aspettando ancora una risistemazione". Per poi aggiungere: "Come Confesercenti abbiamo stimolato più volte le varie amministrazioni comunali a occuparsi della questione, purtroppo fino a questo momento senza esito".

L’iniziativa, che ha il patrocinio dal Comune di Campi, si svolgerà lungo via Buozzi, nel tratto compreso tra via Donizetti e via Tintori, dalle 8 alle 19. Con delle inevitabili modifiche alla viabilità. Per garantire infatti lo svolgimento in sicurezza dell’evento, dalle 6 alle 21 saranno in vigore alcuni cambiamenti temporanei alla circolazione. Senso unico alternato e transito consentito solo ai residenti in via Risorgimento (tra via Buozzi e via Verdi), via Trieste (tra via Buozzi e via Verdi), via Rossini (tra via Buozzi e via Verdi). Saranno inoltre istituiti il divieto di sosta e transito in via Risorgimento (tra via Buozzi e il civico 4A), via Trieste (dal civico 2 a via Buozzi), via Rossini (dall’incrocio con via Buozzi per circa 15 metri in direzione di via Toscanini). Per agevolare l’accesso alla zona, l’amministrazione comunale segnala i seguenti parcheggi: via Don Gnocchi, piazza Nazioni Unite, via Firenze e Villa Montalvo.