Sollicciano, Cruccolini scrive al sottosegretario

Lettera aperta al sottosegretario Andrea Delmastro da parte di Eros Cruccolini (nella foto), garante per i diritti dei detenuti, a proposito dello stato in cui versa il carcere di Sollicciano. La prima precisazione riguarda gli investimenti: "Quando lei dice “abbiamo investito 7,5 milioni di euro“ non specifica se i lavori sono stati fatti o meno – osserva Cruccolini – Nelle giornate di pioggia, infatti, piove dentro l’istituto, e quindi non sono stati eseguiti i lavori per i tetti. Per quel che concerne gli infissi, sono in corso di completamento i lavori, con un progetto della Regione per 4 milioni della Comunità Europea. Ci dovrebbe poi informare – continua il garante – se riprenderanno i lavori di completamento nel padiglione femminile, fermi da oltre due anni e se ci sono le risorse per recuperare il teatro e la chiesa sempre al femminile. Per quanto riguarda la videosorveglianza, le posso assicurare che le risorse per il progetto erano state stanziate dal precedente Governo".

Fra le tante osservazioni una per tutte: "Le vorrei inoltre ricordare che oltre a parlare di sicurezza, bisogna parlare anche di rieducazione, come afferma l’art. 27 della Costituzione, come più volte ha sottolineato il Capo dello Stato, se vogliamo impegnarci per il reinserimento e abbattere la recidiva. Un altro tema che non volete comprendere è il lavoro, infatti avete deciso di diminuire le risorse per le persone detenute che svolgono all’interno del carcere attività lavorativa".