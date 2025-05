Ecco la panchina lilla al parco . Per la lotta ai disturbi alimentari

Una "panchina lilla", per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. È stata collocata nel parco di Villa Alberti, a Signa, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’associazione ’Conversando odv’, realtà nata oltre vent’anni fa da un gruppo di genitori che hanno vissuto l’esperienza dei figli con patologie di questo tipo. Presenti al taglio del nastro, l’assessore al sociale Marcello Quaresima, la vicesindaca Marinella Fossi e gli assessori Federico La Placa e Andrea Di Natale.

"Questa panchina - ha reso noto Quaresima - rappresenta il simbolo della lotta contro i disturbi alimentari e ci consentirà di tenere accesi i riflettori su queste patologie, sensibilizzando i cittadini su un fenomeno che, purtroppo continua ad aumentare, soprattutto tra giovani e giovanissimi. L’impegno che come amministrazione comunale abbiamo assunto è anche coinvolgere le scuole per avviare, dal prossimo anno, progetti, esperienze, iniziative e manifestazioni".

"La nostra associazione - ha proseguito la presidente di ’Conversando odv’, Donatella Naddi - tiene quindicinali incontri, con altri genitori, ai quali cerchiano di dare sostegno e comprensione, così da avere spunti di riflessione su come aiutare i ragazzi che sono affetti da questi disturbi. Grazie al Comune di Signa per la sensibilità dimostrata, siamo a disposizione per sviluppare nuovi progetti".