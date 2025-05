Festa di Sant’Anna: nasce l’associazione

È nata, a Lastra a Signa, l’associazione Festa di Sant’Anna che intende ridare forza e lustro all’antichissima festa di Ponte a Signa. Dopo essersi presentata dal Circolo Mcl Aurora di San Martino a Gangalandi, la neonata realtà lastrigiana sta ora lavorando al calendario della manifestazione, che si terrà come consueto fra il 20 e il 26 luglio. Presidente dell’associazione è Franco Tozzi; ad affiancarlo, Tommaso Santetti, eletto alla vicepresidenza, e Laura Cintelli, tesoriera. Il programma si articolerà fra giochi rionali, appuntamenti enogastronomici e i consueti fuochi d’artificio sull’Arno, ma prevede anche la collaborazione con i Lancers e l’organizzazione di un torneo di padel.

"Siamo aperti a idee e suggerimenti – spiega il presidente Tozzi – per dare alla manifestazione nuovo slancio e vitalità". La storia della festa è molto antica e collegata ad ancestrali riti contadini relativi all’acqua, come dimostra l’abitudine di vendere e donare per Sant’Anna i ‘coccini’ (anfore e brocche in miniatura), che ne evocano i contenitori. A rafforzarla, nei secoli, la venerazione dei Medici e dei fiorentini per Sant’Anna, legata anche a motivi politici: il 26 luglio 1343 (giorno dedicato alla Santa), avvenne la cacciata del Duca di Atene. E proprio a Ponte a Signa una guarnigione controllava il ponte e imponeva le gabelle: per questo la cacciata del Duca fu qui particolarmente sentita.

Li.Cia.