Calcio storico, diretta finale Azzurri Rossi da Firenze

14:52

Comincia a riempirsi la piazza

Gli spalti di piazza Santa Croce cominciano a riempirsi. Così anche le due curve. Che saranno come sempre uno spettacolo di colori. Domina ovviamente l'azzurro nella curva di Santa Croce e il rosso in quella di Santa Maria Novella. Come sempre i biglietti sono andati in poco tempo sold out. Tutti vogliono esserci. Due saranno i magnifici messeri: l'ex giocatore viola Frank Ribery e l'allenatore della Rari Nantes di pallanuoto Luca Minetti, che quest'anno ha portato la squadra fiorentina in A1.