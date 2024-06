Calcio storico e polo. Matrimonio riuscito sotto lo sguardo di Dante

Firenze, 12 giugno 2024 – Colori, agonismo, storia. L’Arena Polo è tutto questo: il matrimonio con il Calcio Storico fiorentino è stato facile e persino inevitabile. Ieri in piazza Santa Croce è andato in scena un evento unico al mondo: il sabbione ha ospitato le Nazionali di Polo di Italia e Francia. Ad aprire il pomeriggio sono stati i Veterani del calcio in costume riuniti nell’associazione ’50minuti’, che giocavano a favore di ’Pallium’ e ’Trisomia 21’.

8 foto Firenze, il Polo incontra il calcio storico in piazza Santa Croce

Vestivano le maglie azzurre e bianche, ma rappresentavano i colori delle quattro squadre. Un’ora dopo le vecchie glorie dei calcianti sono uscite dal campo per lasciare spazio ai cavalieri. Tre contro tre, campo ridotto, le magliette del calcio storico e il via al fischio d’inizio, comincia la partita. Per la prima volta ad applaudire gli atleti è stata una platea mista, insieme al pubblico vip che da sempre ama questo sport, ieri tutta Firenze, turisti e non, ha potuto assistere al match.

"Per noi è un grande onore essere ospitati in piazza Santa Croce - commenta Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri- questi eventi sono importantissimi perché avvicinano la popolazione al mondo del Polo e ci permettono di promuoverlo. Vogliamo che il pubblico si allarghi, non solo i classici addetti ai lavori ma anche chi non lo conosce. Dopo oggi migliaia di persone avranno visto per la prima volta una partita di Polo”.

L’evento è stato fatto in occasione di Pitti Immagine Uomo, in collaborazione con U.S. Polo Assn. e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), con la quale da sempre il brand ha uno stretto legame in contesti sportivi italiani. L’ingesso gratuito ha permesso ai curiosi di far capolino tra le tribune, seguire qualche azione per poi andar via. I più appassionati sono rimasti fino alla fine per assistere alla vittoria della Francia, in maglia bianca, che per soli due punti ha sconfitto l’Italia, in azzurro. Una partita combattuta fino alla fine che si è conclusa 8 a 6. "Vogliamo portare - conclude Giachetti - sempre più eventi di questo genere nel cuore delle città. È il modo migliore per avvicnare la gente a questa splendida disciplina”.