Rimonta incredibile: calcio storico, i Rossi vincono una partita che resterà memorabile

Firenze, 15 giugno 2024 – Una partita che resterà negli annali. Un match clamoroso, davvero difficile da dimenticare. Chi c’era potrà dire di aver visto la partita tra Azzurri e Rossi.

Con i primi in vantaggio 7-3 e ormai avviati alla vittoria, c’è stata una clamorosa rimonta Rossa che ha portato al 7-8 finale dopo che i tempi regolamentari sono finiti 7-7. Sembrava fatta per gli Azzurri che avevano aperto le danze con l’1-0 della prima caccia della partita.

E’ il secondo titolo consecutivo per i Rossi, ma questo davvero non lo dimenticheranno. Alla fine c’è stata anche l’invasione dei tifosi, pacifica, festante, per una giornata da ricordare.

Il calcio storico fiorentino ha vissuto una giornata memorabile, con la vittoria in rimonta dei Rossi. Perdevano 7-3, vincono 7-8

E dire che gli Azzurri avevano mostrato in certe fasi della partita un grande dominio, soprattutto con Andrade e De Castro su tutti a condurre il gioco. Clamorosa la caccia da lontano di Marcelli. Ma qualcosa nel finale si è rotto. Gli Azzurri perdono sicurezza a partire dalla caccia Rossa del 7-4 con Fattori. Poi è un monologo Rosso fino appunto al 7-7 e quindi al 7-8. Le esplusioni Azzurre hanno dato un contributo. I Rossi erano infatti negli ultimi minuti in superiorità numerica.