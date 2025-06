Ex Lupi di Toscana, al via prima fase di demolizioni

Firenze, 14 giugno 2025 - Prende il via la riqualificazione dell’ex caserma Lupi di Toscana, a Firenze. In questi giorni, infatti, è iniziata la prima fase della demolizione nell’area dove sorgerà lo studentato, uno dei tasselli fondamentali di quella che è la trasformazione pubblica più importante in programma nei prossimi anni in città.

“Finalmente con le demolizioni si dà il via alla costruzione del nuovo ‘pezzo di città’ che nascerà nell’area dell’ex Caserma Gonzaga – dichiara l’assessora all’Uubanistica Caterina Biti –. Sappiamo che l’area è passata al Comune ormai da diverso tempo ma, come abbiamo sempre detto, il progetto andava avanti e questi lavori propedeutici ne sono la dimostrazione. Si tratta di una operazione complessa e che richiederà molto tempo: stiamo lavorando perché i cantieri dello studentato pubblico e degli interventi privati inizino nei tempi previsti”.

In dettaglio si tratta della prima fase delle opere di demolizione di edifici che un tempo ospitavano camerate e locali tecnici e della torre idrica per una volumetria complessiva di 21.000 metri cubi. Tutti i manufatti e corpi di fabbrica oggetto di demolizione sono stati preventivamente bonificati da manufatti in cemento amianto. Intanto nelle scorse settimane sono iniziati anche alcuni interventi propedeutici alla demolizione complessiva nell’area ex poligono di tiro dove sorgerà il nuovo parco pubblico. Ovvero disallestimento dei manufatti interni e bonifiche relative ai residui dei proiettili effettuati a cura di una ditta specializzata. A gennaio la giunta approvò le due delibere che dettero il via libera alle prime operazioni di demolizioni, disallestimento e bonifica di alcune aree dell’ex complesso militare.

“Il progetto che porterà alla trasformazione di una ex caserma dismessa nel più grande quartiere di housing sociale e servizi per i residenti, è partita” annunciò nello scorso gennaio la sindaca Sara Funaro. Adesso nuovi passi avanti per quello che diventerà un nuovo quartiere di Firenze fondato, nelle intenziponi del Comue, “sulla centralità degli spazi pubblici, del verde e della mobilità sostenibile.