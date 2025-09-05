Decibel Open Air alle Cascine: ecco i provvedimenti di circolazione

Firenze, 5 settembre 2025 – Torna il 6 e il 7 settembre alle Cascine il festival di musica elettronica Decibel Open Air.

Occhio ai provvedimenti di circolazione.

Dalle 9 di sabato 6 alle 2 di domenica 7 settembre e nuovamente dalle 9 di domenica alle 2 di lunedì 8 settembre saranno in vigore divieti di transito in viale dell’Aeronautica (tra viale del Pegaso e viale Washington), viale dell’Indiano (tra viale dell’Aeronautica e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra viale dell’Aeronautica a viale Washington), viale Washington (tra viale dell’Aeronautica e viale del Pegaso) con deroga per mezzi di soccorso e polizia, veicoli diretti e in uscita dai passi carrabili e mezzi dell’organizzazione. Negli stessi giorni e orari saranno chiuse anche viale dell’Aeronautica (tra piazzale delle Cascine e viale del Pegaso), via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso) e viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica) con deroga anche per i mezzi a servizio delle persone disabili e nelle ultime due anche per bici e monopattini in sharing per raggiungere gli spazi di sosta loro assegnati. In viale Pegaso sono previsti anche divieti di sosta per i mezzi delle persone disabili e in viale Washington per bici e monopattini in sharing con percorso predefinito sia da via del Barco (viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-viale del Quercione-piazzale Kennedy) sia dal piazzale delle Cascine (viale del Quercione-piazzale Kennedy-viale Washington). Limitazioni sono previste anche per la circolazione dei mezzi in sharing all’interno del parco.

Per l’evento è infine previsto un servizio dedicato della Polizia Municipale con l’impiego di una sessantina di agenti su due giornate.