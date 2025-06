Dap Festival, danza e arte per la pace: "Segnale di rinascita bellissimo"

Dal 22 giugno al 5 luglio torna il DAP Festival – Danza in Arte a Pietrasanta, rassegna internazionale giunta alla nona edizione che fonde danza contemporanea e arti visive, con un messaggio forte di pace e speranza con media partner QN La Nazione e Toscana TV. Ideato e prodotto dall’associazione New Dance Drama, con il sostegno del Mic, della Regione Toscana e del Comune di Pietrasanta, il festival è diretto da Adria Ferrali con la direzione esecutiva di Sara Tartaglia. Presentato in Palazzo Vecchio alla presenza del capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi, il festival si conferma un laboratorio artistico internazionale.

"Un progetto bello, importante e contemporaneo – ha detto Locchi – che in un momento così travagliato a livello globale lancia un segnale di rinascita attraverso l’arte, la bellezza e l’amore".

In programma 32 spettacoli ospitati tra il Chiostro di Sant’Agostino e il grande palco del Teatro alla Versiliana, con compagnie di primo piano come MM Contemporary Dance Company, Compagnia Zappalà Danza, Spellbound Contemporary Ballet, Peridance di New York. Tra i nomi più attesi: Maria Kochetkova, Alban Lendorf, Annette Buvoli, Harris Bell e PeiJu Chien-Pott. Accanto a loro, coreografi di fama internazionale come Jacopo Godani, Philippe Kratz, Francesco Annarumma, Vittoria Girelli, Julian Nicosia. In parallelo, 21 "invasioni" urbane – brevi performance site-specific – animeranno spazi pubblici e gallerie d’arte, dal pontile di Marina di Pietrasanta a piazza Duomo, dalla galleria Susanna Orlando al Bagno Biancamano.

Il programma inizierà domenica 22 giugno alle 20.30 nel Chiostro di Sant’Agostino con lo spettacolo "Opening Night Gala" che avrà come protagonisti gli artisti della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola.

Il festival chiuderà a Marina di Pietrasanta nel grande palcoscenico della Versiliana sabato 5 luglio con il Gran Galà del DAP Festival. Tutti i giorni, durante il festival, sono previste masterclass di livello avanzato sul palco della Versiliana con maestri come Paola Cantalupo, Nicola Biasutti, Marie-Agnès Gillot. Il festival, nato nel 2017 come piattaforma di sperimentazione e dialogo tra arti, ospiterà quest’anno anche l’installazione "À la fin tout ira bien" dell’artista Brice Esso, curata da Annalisa Bugliani in collaborazione con la coreografa afroamericana Rena Butler e la galleria The Project Space.

L’opera, che sarà presentata al Gran Galà del 5 luglio, riflette sulla resilienza, la speranza e la necessità di un futuro di pace. Il cartellone completo è disponibile su www.dapfestival.com. I biglietti sono acquistabili su TicketOne.

Rossella Conte