Firenze, il cubo nero fra i palazzi storici: tanti voti per il sondaggio, ecco cosa pensano i lettori

Firenze, 25 agosto 2025 – Prosegue il sondaggio online de La Nazione rivolto ai lettori su quello che è stato ribattezzato “cubo nero” o “ecomostro”: si tratta della costruzione al posto dell’ex teatro comunale. Un palazzo ritenuto dalla gente poco consono al contesto architettonico e per il quale divampa un’aspra polemica in città.

La Nazione ha proposto ai lettori un sondaggio online: “Cosa ne pensi della trasformazione dell’ex teatro comunale in corso Italia?”. Cinque le risposte possibili: “Mi piace”, “Non mi piace”, “Non so”, “Lo demolirei”, “Cambierei i colori”. Vota anche tu il sondaggio qui sotto.

Al momento il 65% dei votanti opta per la demolizione. Una maggioranza marcata. Al secondo posto il “Non mi piace”, votato dal 17%. Oltre l’80% di chi ha votato ha dato dunque un giudizio negativo alla nuova costruzione al posto dell’ex teatro. Il 10.9% di chi ha risposto pensa che sarebbe giusto cambiare i colori dell’ormai famoso “cubo nero”. Mentre solo il 5,4% ha cliccato su “mi piace”.

"Un giudizio estetico? Non penso che bisogna ragionare tanto dei giudizi personali, ma dei percorsi che sono stati fatti". Così la sindaca di Firenze Sara Funaro parlando della costruzione che tante polemiche ha creato.

L'amministrazione - ha puntualizzato - ha già risposto in maniera molto puntuale, è stata fatta una nota, dove è stato detto in modo molto chiaro quali sono tutti i passaggi che sono stati fatti. E l'assessore Biti ha già anche risposto rispetto a certe accuse. Non ho altro da aggiungere". Per il futuro, ha concluso, "penso che per le aree da riqualificare in città bisogna" portare avanti "dei percorsi di partecipazione, come è stato fatto per l'area della ex caserma Lupi di Toscana e come continueremo a fare".

Tuona intanto l’opposizione: "La sindaca di Firenze Sara Funaro è finita in un vicolo cieco: una risposta lacunosa, troppo evasiva, quasi balbettata ai giornalisti. Un sindaco, sempre e comunque, dovrebbe saper spiegare e anche difendere le scelte della sua amministrazione, sebbene in questo caso si tratti della precedente; Funaro, invece, si appella a procedure o 'percorsi'". Lo affermano i consiglieri comunali Eike Schmidt, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini della Lista civica Eike Schmidt.