Crollo di via Mariti, la manifestazione a Novoli: “Un parco al posto del supermercato”

Firenze, 23 marzo 2024 – Un fiume di persone per le vie di Novoli per chiedere di fermare il cantiere Esselunga e creare un parco pubblico là dove adesso sorge il cantiere nel quale il 16 febbraio scorso persero la vita cinque operai.

17 foto Crollo di via Mariti, la manifestazione a Novoli

La manifestazione, organizzata a poco più di un mese dal crollo di via Mariti, è stata organizzata dall’Assemblea 16 febbraio ed partita simbolicamente dal supermercato Esselunga di via Novoli. Il corteo ha attraversato il quartiere passando nuovamente in via Mariti, “per ribadire che i cantieri di Esselunga non devono riaprire”.

"Questa mobilitazione è una scelta dovuta», affermano i promotori della manifestazione, "per dire che al posto del centro commerciale dovrà esser costruito un parco pubblico a disposizione del quartiere e che dovrà essere intitolato ai cinque operai morti sul lavoro come monumento per i caduti sul lavoro, a memoria per le future generazioni”. Nell’occasione è stata lanciata anche una raccolta firme.