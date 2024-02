Le indagini sulla trave: verso la maxi consulenza. Intanto gli addii agli operai

Firenze, 26 febbraio 2024 – La settimana che inizia potrebbe essere quella in cui l’inchiest a sulla strage di via Mariti prenderà la strada della superconsulenza sulla trave che, cadendo, ha provocato la morte dei cinque operai che stavano lavorando nell’area in cui si stava costruendo un supermercato dell’Esselunga.

La formula potrebbe essere quella dell’incidente probatorio: la procura dovrebbe farne richiesta al giudice e, nel contesto di un’udienza a cui potranno partecipare anche gli indagati, nominare un proprio consulente. Stessa facoltà avranno gli indagati. Al momento, il fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro e crollo colposo, assegnato ai pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, è ancora contro ignoti. Ma ogni giorno che passa gli avvisi di garanzia si avvicinano.

Intanto, per giorni sono andate avanti le acquisizioni di documenti relativi al cantiere, agli operai presenti, alla trave e alla sua progettazione. L’attenzione “tecnica“ si concentra sulla mensola su cui era appoggiata la trave, mensola che ha ceduto innescando i crolli a catena mentre gli operai stavano facendo la “gettata“ di cemento sul solaio all’ultimo piano di quella porzione dello stabilimento. Era adeguata quella mensola a sopportare il peso? E’ stata ben montata? Era di qualità appropriata? Sono tutte domande a cui gli esperti dovranno dare una risposta.

Stamani, alle Cappelle del Commiato di Careggi, si celebrano le esequie del 54enne tunisino Mohamed Toukabri. Domani, alle 9.30, sempre alle Cappelle di Careggi, i riti delle altre tre vittime, i marocchini Taoufik Haidar, 43 anni, Bouzekri Rahimi, 56 e Mohamed El Ferhane, 24. Le salme saranno poi rimpatriate nei rispettivi paesi.