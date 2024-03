Villa comprata e rivenduta dal compagno della Santanché, ora si indaga per riciclaggio

Forte dei Marmi (Lucca), 23 marzo 2024 – La Guardia di Finanza indagherà per riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta, condotta dalla procura di Milano, sulla villa in Versilia di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa per 2,45 milioni.

Il caso fece scalpore perché l’immobile fu rivenduto gennaio dell'anno scorso, in meno di un'ora dal rogito, all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Da quanto si apprende, le fiamme gialle sono state delegate ad indagare per riciclaggio sui flussi di denaro e la destinazione della plusvalenza di un milione e verificare se, parte della somma, sia servita per coprire i debiti di Visibilia.