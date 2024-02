Crollo via Mariti, Cgil e Fillea nominano due avvocati per “accertare le responsabilità”

Firenze, 23 febbraoio 2024 – La Cgil Toscana e la Fillea Cgil nazionale hanno depositato in Procura di Firenze la nomina di due avvocati per "contribuire e collaborare alle indagini, al fine di accertare quanto avvenuto circa il drammatico infortunio sul lavoro successo a Firenze in un cantiere in via Mariti" dove, a causa di un crollo avvenuto venerdì 16 febbraio, hanno perso la vita cinque operai e altri tre sono rimasti feriti.

Nel dettaglio, spiega una nota del sindacato, "la Cgil Toscana e la Fillea Cgil nazionale intervengono fin da subito con due difensori nel procedimento penale per contribuire, con il proprio patrimonio di competenze e conoscenze costruito nei cantieri e nel rapporto quotidiano con i lavoratori, all'accertamento delle condotte che potranno emergere per i drammatici fatti occorsi" e mettono a disposizione della procura "anche i propri delegati e funzionari, per verificare la dinamica dei fatti".

“Pronti all’immediata collaborazione, vogliamo che in questo procedimento si senta anche la voce del lavoro. Inoltre – concludono – siamo a disposizione dei familiari delle vittime per assistenza e qualsiasi necessità”.