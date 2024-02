Crollo a Firenze, il Papa scrive a Betori: “Più impegno per garantire sicurezza sul lavoro”

Firenze, 17 febbraio 2024 – Anche Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza alla città di Firenze e alle famiglie dei lavoratori scomparsi nel crollo del cantiere Esselunga in via Mariti. Bergoglio ha anche inviato un telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’Arcivescovo Metropolita di Firenze, cardinal Giuseppe Betori.

Il Pontefice, nel suo appello, ha auspicato “un maggior impegno per garantire la sicurezza sui posti di lavoro”. Francesco, ai familiari delle vittime, ha inoltre espresso “sentimenti di vicinanza e cordoglio insieme alla sua più viva partecipazione al dolore dell'intera cittadina. In questo momento particolarmente drammatico, Papa Francesco - si legge ancora nel telegramma - desidera rinnovare l'appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori e, mentre ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso, assicura la sua paterna preghiera e invia a tutti la benedizione apostolica in segno di vicinanza spirituale”