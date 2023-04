Pasqua, ecco cosa faranno i fiorentini per le vacanze

Firenze, 7 aprile 2023 – Molte sono le idee per le vacanze di Pasqua di quest’anno per i cittadini fiorentini, dal classico pranzo in famiglia a una giornata fuori porta al mare.

Girando per le vie del capoluogo toscano abbiamo chiesto ad alcune persone come trascorreranno questi giorni di festa e, tra un’idea e un’altra, la felicità di passare la Pasqua in libertà è un sentimento che accomuna tutti.

Infatti, se negli anni passati il Covid ha limitato le scelte dei cittadini sul modo di trascorrere le vacanze, adesso questo non è più un problema e, come emerso dalle parole degli intervistati, è presente solo la volontà di passarle in compagnia.

"Sicuramente rispetto agli anni passati ci possiamo rivedere con parenti e amici e quindi sarà una Pasqua diversa”, racconta Vieri, uno degli intervistati.

Rimane al primo posto la scelta di passare questi giorni con la propria famiglia a casa, ma rientra anche nei piani dei fiorentini andare in luoghi diversi come il mare e le terme.

"Andrò alle teme in Emilia Romagna con la mia famiglia e cercherò di rilassarmi e di prendere una pausa dallo studio”, commenta uno studente del liceo classico Galileo di Firenze.

Invece, Laura, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato con la sua famiglia un torneo di calcio in ricordo di suo nipote: “Ci siamo appoggiati a una società sportiva che farà da mangiare per ben 180 ragazzi e noi serviremo ai tavoli e staremo insieme a loro”.