Grigliate, pic nic e mare: le idee per la Pasqua all’aria aperta in Toscana

Firenze, 4 aprile 2023 - Pasqua e Pasquetta portano con sé il profumo di un bel pic nic all’aria aperta. Per chi preferisce restare a Firenze, la soluzione più pratica è sempre quella di stendere la tovaglia al pratone del Quercione, alle Cascine. Altrimenti, un altro bel polmone verde è di là d’Arno, al parco dell’Argingrosso. Sennò, Villa Vogel oppure l’area Pettini Burresi alle Cure. Per rigenerarsi un po’ e trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta - sempre che il tempo non faccia le bizze, - una valida alternativa è, a Soffiano, il parco di Villa Strozzi. Oppure, a Rifredi, quelli di Baden Powell e di villa Stibbert. Consigliatissimo, ancora, il parco del Mensola, ai piedi di Settignano. Meritano una sosta il parco naturalistico dedicato a Chico Mendes a Campi Bisenzio oppure, a Calenzano, la sorprendente oasi del parco del Neto, dove ritrovare un po’ di tranquillità e far divertire i bambini facendo vedere loro anatre e tartarughe. Non dimentichiamo mai la riserva di Vallombrosa, a Reggello, Monte Morello, seduti tra pini e querce, e il pratone dell’Olmo a Fiesole.

Le grigliate

Un po’ fuori Firenze, al parco fluviale di Lastra a Signa si può organizzare un bel barbecue. Per fare una succulente brace, top è il parco di Poggio Valicaia a Scandicci: 48 ettari per rigenerarsi con percorsi e passeggiate adatte a tutti. Nel Comune di Bagno a Ripoli, nella frazione di San Donato in collina, il Bosco di Fontesanta è molto apprezzato dagli amanti del trekking. La particolarità di questo spazio è la vegetazione caratteristica della costa tirrenica, nonostante la lontananza dal mare. Nel bosco, c’è un’area attrezzata con tanto di barbecue. Per le grigliate, ottimo anche il parco di Villa Mondeggi.

Pasqua sulla costa

All’interno del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (Pisa) si possono fare i pic-nic, ma non i barbecue, per il rischio incendi. San Rossore è un parco “fuori misura”. Una distesa pianeggiante coperta a vista d’occhio da boschi, 30 chilometri di spiagge con dune in continua evoluzione e aree umide tra le più importanti al mondo. Un angolo di Toscana adagiato tra le foci di due fiumi, Serchio e Arno. Un eden in terra dichiarato Riserva della Biosfera dall’Unesco. L’habitat ideale per specie animali e vegetali, spesso a rischio estinzione.

Tra Camaiore e la Lecciona, davvero speciale è organizzare un pic nic proprio sulla spiaggia della Lecciona: quattro chilometri tra sabbia e dune, contornate dalla macchia mediterranea, che si estende da Viareggio a Torre del Lago. Andando verso sud, super gustoso il pic nic da asporto o anche da godere nel parco del Resort di Torre di Baratti, magari sotto gli ulivi o sdraiati sull’erba. A disposizione ampi spazi in cui perdersi in un totale relax.

Alle spalle della spiaggia del piccolo golfo di Baratti, c’è poi un parco con pineta e giardino, per passeggiare immersi nella natura e poi gustarsi un piacevole pranzo sui tavoli da pic nic. Non mancano alcuni punti ristoro e servizi. Per i camperisti, e non solo loro, a Marina di Grosseto lungo la statale delle Collacchie c’è Oasi di Maremma, uno spazio verde attrezzato con diverse strutture per il barbecue. Per chi invece si trova a Siena, bellissimi gli Orti degli Orbachi, oasi verde inaspettata, tra le vie di Siena. Si gode di uno splendido panorama e c’è un’area pic nic.