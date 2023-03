Le 15 aree attrezzate con barbecue a meno di un'ora da Firenze

Dove fare una grigliata vicino a Firenze

Firenze, 16 marzo 2023 - Torna la bella stagione e bella stagione per i fiorentini vuol dire brace. I giorni in cui tradizionalmente si fa la prima grigliata dell’anno sono Pasquetta e il 25 aprile, magari in un bel prato con i primi fiori che sbocciano. Anche perché a Firenze, ahimé, sono pochi ad avere un bel giardino con il barbecue. Ma accendere fiamme libere in campagna e nei boschi, lo ricordiamo, è vietato fuori dalle aree preposte. Dove sono quindi i parchi con barbecue per fare un pic nic? Vediamo alcune delle più belle aree attrezzate con bracieri e tavolini vicino a Firenze. Questi, a nostro parere, sono i 15 più bei posti per fare una grigliata entro un’ora da Firenze. 1. Fonte del Borbotto. Partiamo da dove parte l’Arno: il Monte Falterona. Alla Fonte del Borbotto, a oltre 1200 metri sul livello del mare, nel territorio comunale di San Godenzo, quest’area per barbecue dotata di ampio parcheggio è la porta d’ingresso sul lato fiorentino al Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Da qui partono diversi sentieri, compreso quello che vi condurrà a Capo d’Arno, dove nasce il fiume che dà vita ai fiorentini...