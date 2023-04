Musica elettronica, Firenze balla a Pasqua e Pasquetta: evento al Mandela Forum

Firenze, 3 aprile 2023 - La musica elettronica sarà protagonista al Mandela Forum di Firenze con 'Decibel Presents Easter Edition', in programma il 9 e il 10 aprile, da mezzogiorno a mezzanotte.

L'iniziativa, si spiega in una nota, anticipa la prossima edizione di Decibel Open Air, in programma il 9 e il 10 settembre al Parco delle Cascine.

L'edizione 2022, si spiega ancora, ha portato nella capitale toscana oltre 50 mila persone, il 30% delle quali provenienti dall'estero.

Per Pasqua e Pasquetta il Decibel Presents Easter Edition propone una serie di artisti della console: Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, Patrick Mason, U.R. Trax, Mattia Trani e Sara Mozzillo il 9 aprile, mentre Marco Carola, Loco Dice, Ilario Alicante, Cloone, Chelina Manuhutu e The Florentian Cabaret saliranno in consolle il 10 aprile.