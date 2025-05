Fondazione Rosselli, il 12 maggio l'incontro ‘I mutamenti nel commercio internazionale’

Firenze, 5 maggio 2025 – La Fondazione Rosselli organizza il 12 maggio, con inizio alle ore 17, un incontro sul tema 'I mutamenti nel commercio internazionale: problemi e prospettive'. Interverrà l'economista Luca Paolazzi, già direttore del Centro Studi di Confindustria in dialogo con il giornalista Piero Meucci. Introdurrà l'incontro, a ingresso libero (in via degli Alfani 101/r), il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini.

“Questo incontro - ha detto Spini - intende approfondire i temi del commercio internazionale alla luce dei dazi assunti o annunciati dagli Usa e della strategia di risposta, in particolare europee ed italiane. Un tema che riguarda da vicino l'economia italiana e in particolare l'economia toscana, che ha con gli Usa intensi scambi commerciali”. Nel frattempo negli ultimi giorni Spini ha presentato due libri sull'illustre storico e uomo politico Gaetano Salvemini. Si tratta di “Francesco Torchiani, ;L'impegno intellettuale e la lotta politica” e Sergio Bucchi La filosofia di un non filosofo. Spini ha ricordato "il particolare significato della presentazione dei due volumi in questo anno 2025, centenario del Circolo di cultura dei fratelli Rosselli e del 'Non Mollare', primi esempi di Resistenza al regime fascista e di cui Gaetano Salvemini fu tra i protagonisti".