Incontri e letture al Vieusseux per gli 80 anni dalla Liberazione

Firenze, 2 maggio 2025 - Il Gabinetto Vieusseux di Firenze ospita l'8 maggio, dalle ore 16, l'evento 'Liberazioni': si tratta di incontri, letture, talk e spettacoli per celebrare gli 80 anni della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. L'ingresso è libero. Tra gli ospiti parteciperanno la console generale degli Stati Uniti d'America di Firenze Daniela Ballard e il console onorario della Repubblica di Lituania per la Toscana Enrico Palasciano Dopo i saluti istituzionali ci sarà il panel dal titolo 'Dallapiccola tra prigionie e liberazioni' con Mario Ruffini e la partecipazione di Sandra Garuglieri, Massimo Tarducci e Ganesh del Vescovo. Successivamente, dalle ore 17, il presidente del Vieusseux Riccardo Nencini dialogherà con Paolo Petroni a partire dal libro 'La Resistenza in Lucchesia. Racconti e cronache della lotta antifascista e partigiana' (ed.Pacini Fazzi). Come si legge nella locandina del ciclo di eventi ci sarà la diretta su Controradio a partire dalle ore 20.