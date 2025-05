“La forza di un respiro”: lunedì a Firenze la presentazione del libro di Ludovici

Firenze, 3 maggio 2025 - “Come la Sla ha riscritto la mia storia e mi ha rivelato la vera essenza della vita”. È condensato in una frase il contenuto del libro "La forza di un respiro" di Carlo Alberto Ludovici che sarà presentato lunedì 5 maggio (ore 16:30) nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze (via Cavour 9). L’iniziativa è promossa da Aisla Firenze in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze.

Dopo i saluti di Alessia Bettini responsabile della segreteria della Sindaca Città Metropolitana di Firenze, si susseguiranno gli interventi moderati dal giornalista Nicola Novelli direttore di Nove da Firenze. Insieme all’autore, Carlo Alberto Ludovici, e alla figlia Aurora, interverranno la neurologa Sabrina Matà, del Dipartimento di Neuroscienza e organi di senso dell’Aou Careggi, e Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze.

In queste pagine, l’autore racconta con intensità e lucidità, il suo percorso, dalla diagnosi sconvolgente alla lotta quotidiana per mantenere la dignità e la speranza. Con una sincerità che colpisce nel profondo, Ludovici esplora il dolore, la rabbia ma anche le nuove consapevolezze che la malattia gli ha imposto, riscoprendo il valore delle piccole cose e della vicinanza di chi ama. Più che un racconto sulla malattia, questo libro è un inno alla resilienza, all’amore e alla forza interiore.