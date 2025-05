I cittadini promuovono i servizi bibliotecari del Comune

Firenze, 2 maggio 2025 - L’indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti delle Biblioteche Comunali Fiorentine, svolta lo scorso ottobre, ha restituito risultati estremamente positivi. Dalle risposte al questionario da parte degli iscritti al sistema bibliotecario, infatti, rispetto al 2023 si registra un aumento generale delle valutazioni positive, con un giudizio complessivo molto alto: il 90,8% degli utenti si dichiara soddisfatto dei servizi offerti. “La grande maggioranza degli utenti – dichiara l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini - ha evidenziato la competenza, la professionalità e la cortesia del personale, che ringrazio di cuore da parte dell’amministrazione, oltre a una crescente soddisfazione per i servizi di prestito locale e interbibliotecario. Inoltre, l’indagine registra un aumento del livello di soddisfazione per le singole biblioteche. In particolare, una cresce in gradimento di ben il 10,4%, la Biblioteca Fabrizio De André, anche grazie ai recenti lavori di ristrutturazione e alla riorganizzazione degli spazi. Ma sono cresciute molto nel gradimento anche le Biblioteche Leonardo da Vinci, Dino Pieraccioni e Orticoltura”. Cresce la partecipazione e l’interesse verso le attività culturali, valutate molto positivamente dall’87,2% degli utenti, mentre è ancora più alto il gradimento per le iniziative dedicate a bambini e ragazzi, che raggiungono il 93,2% di soddisfazione, a conferma dell’impegno costante verso le nuove generazioni. Il principale canale attraverso cui i rispondenti sono venuti a conoscenza del sistema delle Biblioteche Comunali Fiorentine è la vicinanza all’abitazione (44,1%), seguito dal passaparola (30,9%), dalla scuola/università (30,5%) e dalla rete civica (24,5%). Tutti gli aspetti legati alle strutture, infine, rilevano una prevalenza di giudizi positivi, in particolare l’accesso alla biblioteca (91,3%), i giorni e gli orari di apertura (86,4%) e l’ordine e la pulizia degli ambienti (85,0%). Il comfort degli ambienti e il riscaldamento/aria condizionata si attestano rispettivamente al 78,9% e 78,4% di valutazioni positive, mentre la segnaletica (aspetto introdotto con questo ultimo questionario) ottiene il 76,9% di faccine sorridenti. “Continueremo nell’investimento della nostra offerta culturale e per migliorare il comfort degli ambienti, in risposta alle esigenze della cittadinanza. Ogni giorno lavoriamo affinché le nostre biblioteche siano spazi di incontro, aggiornamento e crescita personale, diventando una parte sempre più essenziale della vita quotidiana di tutte e tutti. Questi dati rappresentano una base solida per consolidare e potenziare la qualità dei servizi offerti, rendendo le biblioteche presìdi fondamentali di cultura, socialità e democrazia sul territorio”, conclude l’assessore Giovanni Bettarini.