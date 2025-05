In Consiglio Toscana la mostra delle opere partecipanti Premio Catarsini

Firenze, 1 maggio 2025 - Inaugurata nello spazio espositivo C.A. Ciampi del palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale, la mostra "XXIII premio regionale Alfredo Catarsini 2025", con le opere che partecipano al concorso. Sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Cristina Giachi, presidente commissione cultura, e Elena Martinelli, presidente Fondazione Alfredo Catarsini 1899.

Fino al 10 maggio si terrà a Firenze la fase finale della XXIII edizione del Premio Catarsini, rivolto a studenti e studentesse maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana a indirizzo artistico e turistico che, con libertà di tecnica e di esecuzione, sono stati chiamati a produrre un elaborato reinterpretando un'opera pittorica di Alfredo Catarsini per renderla tattilmente esplorabile e fruibile per le persone con disabilità visive. Realizzata in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, la XXIII edizione del Premio, rientra nel progetto pluriennale L'Arte accessibile per tutti che la Fondazione Catarsini dedica ai portatori di disabilità visive.

"Un premio che ricorda un grande artista - ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale - coinvolgendo le nostre scuole e ricordando gli ottanta anni dalla liberazione. L'arte ha la capacità di aprire i nostri cuori e questa mostra ricorda l'artista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e ai nostri giovani". "Un 'operazione artistica importante rivolta ai giovani - ha detto la presidente della commissione cultura Cristina Giachi - e che coinvolge anche i giovani meno fortunati che hanno delle disabilità visive. Si sviluppa in modo intelligente la creatività nei più giovani come dimostrano gli elaborati del premio".