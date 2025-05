Cinema, a Firenze e Prato la storia del senzatetto Damian

Firenze, 2 maggio 2025 - Lunedì 5 maggio alle ore 19 al cinema Garibaldi Milleventi di Prato e poi alle 21 al cinema Astra di Firenze, sarà presentato in anteprima il film documentario “San Damiano”. A presentarlo in sala saranno i registi Gregorio Sassoli e Alejandro Fuentes accompagnati dal cantante attore pratese Marco Cocci, che ha così apprezzato il progetto da farsene testimonial. Sassoli e Cifuentes per un anno hanno fatto volontariato per assistere i senzatetto nell'ambito dell'attività della comunità di Sant'Egidio. Quando una notte hanno deciso di voler provare a dormire insieme a loro hanno incontrato Damian, un essere umano uguale e diverso rispetto agli altri che dimorano lì attorno. Ed è proprio di Damian e della sua straordinaria vita che i due registi raccontano. In fuga dai fantasmi del passato, Damian, 35 anni, polacco, parte per Roma in cerca di una nuova vita. Senza un soldo in tasca, arriva alla Stazione Termini. Invece di dormire per terra con i senzatetto, sale in cima a una torre sulle mura romane che sovrastano la stazione, facendone la sua nuova casa. Sognando di diventare un cantante e assetato di amore, Damian si abbandona a Sofia, una senzatetto forte e carismatica. La loro storia d'amore divampa in mezzo al turbolento sfondo di Termini, catapultando Damian nel mondo capovolto di cameratismo e conflitti della comunità emarginata della stazione. Qui, Damian trova la famiglia che non ha mai avuto.