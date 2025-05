Ambitour va alla scoperta della comunità di ambito turistico del Chianti

Firenze, 5 maggio 2025 – Il prossimo 8 maggio la Comunità di ambito turistico del Chianti ospiterà la nuova tappa di AmbiTour Experience, l'iniziativa di Toscana Promozione Turistica ed Anci rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico di cui si compone la regione attraverso visite ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. AmbiTour punta a rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana, creando occasioni conoscenza e di relazione fra le amministrazioni.

Per rafforzare il rapporto pubblico-privato la nuova edizione dell’iniziativa è un viaggio condiviso tra amministratori ed operatori. “Siamo felici di accogliere AmbiTour e, da buoni chiantigiani, lo faremo con semplicità. Al tempo stesso, vogliamo presentare ai partecipanti qualcosa di originale, raccontando loro come puntiamo a rispondere alle aspettative di viaggiatrici e viaggiatori che ambiscono ad essere autenticamente accolti da una comunità omogenea per storia e tradizione, piuttosto che a viverla solo in superficie – ha dichiarato Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano Val di Pesa -. Proprio per raggiungere questo obiettivo, siamo stati la prima Comunità di ambito turistico a cavallo di due province, quella di Siena e quella di Firenze”.

L’AmbiTour di giovedì 8 maggio prenderà le mosse dalla Certosa di Pontignano, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dove si terrà anche il consueto momento informativo a cura di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e Comunità turistica, con focus su strumenti e opportunità in ambito turistico. La tappa successiva sarà il comune di Radda in Chianti nella SPA Vignavecchia, all’interno di Palazzo Leopoldo, per una dimostrazione “olfattiva” su olii essenziali che, se usati in modo appropriato, contribuiscono al relax del corpo. Palazzo Leopoldo, dimora storica nella piazza principale di Radda in Chianti, accoglierà anche una degustazione in perfetto stile Vetrina Toscana. L’AmbiTour si concluderà con il trasferimento nel Comune di Greve in Chianti per un’esperienza in vigna a Panzano in Chianti, la “Conca d’Oro” del Chianti Classico, e l’incontro con un enologo che spiegherà i principi su cui si basa la produzione di un’azienda che si ispira a naturalità e sostenibilità.