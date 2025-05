Renzo Ricchi e la sua “Profezia dell’Essere”: viaggio poetico verso il mistero della vita

Firenze, 5 maggio 2025 – Un appuntamento tra poesia e metafisica, tra musica e visioni profonde dell’esistenza. Sabato 10 maggio alle 17, nella Sala Storica del Circolo degli Artisti “Casa di Dante” di Firenze (Via Santa Margherita 1/R), sarà presentata l’ultima opera poetica di Renzo Ricchi, intitolata Profezia dell’Essere (Book Editore), con prefazione di Giuseppe Langella. A dialogare con l’autore saranno Michele Brancale e Annalisa Macchia, mentre l’accompagnamento musicale al flauto sarà affidato a Laura Manescalchi, a creare un’atmosfera di suggestione e raccoglimento adatta al tono contemplativo del volume. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Circolo degli Artisti. L’opera si presenta come un viaggio lirico e filosofico che interroga il senso ultimo della vita e dell’essere. “Profezia dell’Essere” non è solo una raccolta di versi, ma un’odissea spirituale che attraversa i grandi temi dell’esistenza con un linguaggio essenziale e profondamente evocativo. Il tempo, nei versi di Ricchi, si dilata e si fa attesa, spazio sospeso in cui le promesse più antiche e le speranze più radicate cercano compimento. «Tutto è futuro nel mondo» scrive Ricchi, tracciando la rotta di un’umanità che naviga verso una “fine dei tempi” non come chiusura ma come approdo: una foce simbolica dove tutto converge, dove il destino personale si intreccia con quello collettivo in un’unità planetaria. È una poesia che abita l’eterno, ma senza perdere il contatto con l’umano. Con “Profezia dell’Essere”, Renzo Ricchi consegna ai lettori una visione poetica che è anche filosofica, carica di slanci spirituali e interrogativi cosmici. Un testo che parla al cuore e alla coscienza, ricordando che la poesia può ancora – e forse soprattutto oggi – essere uno strumento per comprendere il senso profondo della vita.