Moda fra tradizione e tecnologia

Firenze, 21 maggio 2025 - Ieri sera il Caffè Letterario "Le Giubbe Rosse" si è trasformato in un vivace palcoscenico, gremito di appassionati di moda e di cultura, in occasione dell’incontro “Due epoche a confronto”, con gli stilisti Ivan Bellanova e Pola Cecchi. Davanti a un pubblico attento, i due ospiti hanno dialogato sul ruolo del passato e dell’innovazione nelle loro creazioni, rispondendo poi alle domande dei giornalisti e delle persone in sala.

Nel corso dell'incontro, il direttore del Caffè Matteo Cappelli ha sottolineato il valore della rassegna letteraria curata da Maria Cristina Galletti e Jacopo Chiostri, annunciando poi la pausa estiva degli incontri da giugno a settembre.

La ripresa delle attività culturali è fissata per il prosismo martedì 7 ottobre con l’appuntamento “1968: Ideali Infranti o Infrangibili?”, che vedrà sul palco Vincenzo Striano – scrittore, dirigente Arci e medaglia d’argento per la pace e i diritti umani della Regione Toscana – e David Basevi, autore di Participio Futuro e studioso del decennio 1968-1978.

Intanto però martedì 27 maggio con inizio alle 17,30, il Caffè propone l'incontro sul tema “Attualità del pensiero di Pier Paolo Pasolini”. In occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa del Maestro, Giuseppe Baldassarre (critico letterario), Giusy Frisina (poetessa) e Francesco Ricci (esperto di Pier Paolo Pasolini e autore di Lessico essenziale. Introduzione a Pasolini in 33 voci) rifletteranno sulla forza profetica della sua poesia civile e degli Scritti corsari, strumenti di denuncia del conformismo e delle derive della società dei consumi. Un appuntamento da non perdere. Caterina Ceccuti